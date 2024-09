Vidal cargó contra Gareca por derrota con Bolivia: Yo nunca hubiese cambiado a Berizzo

Arturo Vidal, volante de Colo Colo y bicampeón de América, volvió a disparar contra el técnico Ricardo Gareca por la histórica derrota que sufrió la selección chilena ante Bolivia en las Clasificatorias.

El "King", al igual como hizo en la visita a Argentina, reaccionó al partido en su canal de Kick y expresó su molestia con las decisiones del "Tigre", como el cambios sorpresivo de Ben Brereton en el primer tiempo, y también aseguró que Eduardo Berizzo debería haber seguido al mando de La Roja.

"No puede sacar a Ben. Lo va a matar a Ben. No entiendo el cambio. Tienes que sacar a Dávila o a Osorio que están molestando en el mediocampo. Ben está bien, en el mano a mano. La estaba buscando bien en los costados", señaló el volante durante la transmisión.

Asimismo, reveló que "yo quería al Vicho (Vicente Pizarro) al lado de (Erick) Pulgar, o (Esteban) Pavez. Porque son jugadores que lo conocen a Carlitos Palacios, saben cuándo dársela y cuándo no".

Y también pidió el regreso de Gary Medel a la selección.

"Como no va a estar Gary en la selección, si está en Boca (Juniors). Tienes que tener a Gary, te va a aleonar a todos los cabros. Los muchachos necesitan apoyo, un consejo. Después de la derrota con Argentina es fuerte, no cualquiera se levanta".

Concluido el pleito con el conjunto altiplánico, reconoció que "estoy sin palabras, me duele mucho. Sin sentido perder así, teniendo jugadores (...) No entiendo algunas tomas de decisiones, se respetan porque es el entrenador, pero no entiendo el planteamiento. Es difícil hablar en este momento".

Por último, Vidal sorprendió: "Yo nunca hubiese cambiado a (Eduardo) Berizzo. La prensa es un asco, lo único que hace es echar a perder la selección", cerró.