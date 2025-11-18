Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena
[VIDEO] Darío Osorio puso en ventaja a la selección chilena con golazo ante Perú
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Darío Osorio demostró todo su talento para poner en ventaja a la Roja en el amistoso frente a Perú. El volante de FC Midtjylland recuperó un balón en mitad de cancha, encaró con velocidad hacia el arco y sacó un remate preciso y ajustado para derrotar al portero Pedro Gallese, marcando así el 2-1 transitorio en el partido disputado en Sochi.
Revisa el golazo del chileno aquí:
🇨🇱 ¡GOLAZO DE DARÍO OSORIO PARA LA VENTAJA DE CHILE! ⚽— ESPN Chile (@ESPNChile) November 18, 2025
El volante de La Roja robó el balón en mitad de cancha, se fue en velocidad y con un remate preciso derrotó a Gallese y colocó el 2-1 parcial sobre Perú en Sochi.
📺 Alienta a 🇨🇱 #LaRoja en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/0le2PJjyyk