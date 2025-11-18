Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

[VIDEO] Darío Osorio puso en ventaja a la selección chilena con golazo ante Perú

[VIDEO] Darío Osorio puso en ventaja a la selección chilena con golazo ante Perú
Darío Osorio demostró todo su talento para poner en ventaja a la Roja en el amistoso frente a Perú. El volante de FC Midtjylland recuperó un balón en mitad de cancha, encaró con velocidad hacia el arco y sacó un remate preciso y ajustado para derrotar al portero Pedro Gallese, marcando así el 2-1 transitorio en el partido disputado en Sochi.

Revisa el golazo del chileno aquí:

