Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

[VIDEO] El golazo de Yanara Aedo en el triunfo de La Roja sobre Paraguay en la Liga de Naciones

Autor: Redacción Cooperativa

La volante fue la figura de Chile en Rancagua.

[VIDEO] El golazo de Yanara Aedo en el triunfo de La Roja sobre Paraguay en la Liga de Naciones
Yanara Aedo fue la figura de La Roja este martes en Rancagua, al anotar el gol del triunfo sobre Paraguay en el Estadio El Teniente, por la cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol.

Revisa el gol de la capitana de Colo Colo: 

