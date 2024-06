[Video] Fabián Estay defendió a la Roja de ninguneo en la TV mexicana: "7-0, papá"

El exseleccionado chileno, hoy comentarista de Fox Sports en México, Fabián Estay, salió al paso de un ninguneo que hizo un periodista azteca a la Roja en la previa de la Copa América y le enrostró el 7-0 que nuestra selección le propinó a los norteamericanos en 2016.

El hecho ocurrió en el programa "La Última Palabra", donde Rubén Rodríguez habló del "Tri".

"Hoy creernos que estamos a la altura de Brasil, Argentina y Uruguay es un gravísimo error y eso les puede pesar. Yo creo que les va a ir bien, una siguiente fase con aspiraciones tal vez de semifinales y hasta ahí", dijo.

"El cruce va a ser fundamental. Si quedas en segundo lugar del grupo, te aseguro que te va a tocar con Argentina. Si quedas en primer lugar de tu grupo, puedes tener de rival a Perú, Chile o Canadá, que no es lo mismo que enfrentar a Argentina en la siguiente ronda. Perú no está a la altura, Chile menos y de Canadá ni me hables", añadió.

Ahí apareció en escena Estay, quien le hizo mostró siete dedos y le acotó "7-0, papá".

Rodríguez le contestó con cierta resignación: "Este güey está todavía hablando del pasado. Fíjate nomás cómo se llena esa boca con ese 7, en lugar de que me presuma esas dos copas, que es algo mucho más grande", comentó.

Ante ello, Estay volvió a la carga: "Chile-México, 7-0 en el último partido oficial".

