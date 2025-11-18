Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

[VIDEO] Iván Román cometió penal y fue expulsado ante Perú

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador de Atlético Mineiro cometió una falta en el área chilena.

[VIDEO] Iván Román cometió penal y fue expulsado ante Perú
El defensor de Atlético Mineiro Iván Román recibió tarjeta roja durante el primer tiempo del partido entre la selección chilena y Perú disputado en Rusia, por una falta en el área que derivó en penal para los incásicos.

Revisa la jugada:

