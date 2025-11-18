Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena
[VIDEO] Iván Román cometió penal y fue expulsado ante Perú
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El jugador de Atlético Mineiro cometió una falta en el área chilena.
El defensor de Atlético Mineiro Iván Román recibió tarjeta roja durante el primer tiempo del partido entre la selección chilena y Perú disputado en Rusia, por una falta en el área que derivó en penal para los incásicos.
Revisa la jugada:
¡PENAL PARA PERÚ Y CHILE SE QUEDA CON 10!— ESPN Chile (@ESPNChile) November 18, 2025
Tras una mala salida en el fondo, Iván Román cometió infracción, vio la cartulina roja y la Bicolor tiene la chance desde los 12 pasos de romper el cero.
📺 Alienta a 🇨🇱 #LaRoja en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/l2zJup2UsN