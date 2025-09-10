Síguenos:
[VIDEO] La sorpresa del relator de la señal en inglés por los fallos de Brereton contra Uruguay

"Brereton Díaz produce un desastre para Chile", tituló una cadena australiana.

 Photosport
El delantero Ben Brereton Díaz tuvo una desafortunada noche ante Uruguay en el cierre de las Clasificatorias, con tres grandes ocasiones de gol desperdiciadas que hasta llamaron la atención en la transmisión global en inglés del partido, que acabó 0-0.

Además de las duras críticas al delantero en redes sociales, la cadena australiana SBS Sport compartió un fragmento con las jugadas de "Big Ben" titulado "Brereton Díaz produce un desastre para Chile", con la notoria sorpresa del relator a cargo de narrar las acciones en el Nacional.

"Otra oportunidad para Cepeda de enviar el balón al área, aquí viene Maripán con la cabeza ¡Ah! ¡Brereton! Se lo perdió, perdió una situación increíble", lamentó el relator argentino Nayib Buganem cuando el chileno-inglés no pudo conectar un frentazo prácticamente a puerta vacía.

En una segunda acción, en la cual el oriundo de Stoke remató desviado, el comunicador detalló: "Cepeda intentando de nuevo para Brereton, y Brereton perdiendo otra oportunidad, esta vez tirando con su pierna derecha".

La última jugada fue una donde el centrodelantero del combinado criollo no fue capaz de capitalizar un centro rasante. "Aquí viene Chile con la oportunidad, Suazo al área... Brereton perdiendo otra oportunidad. Dios mío, qué mala noche para este hombre. Tres oportunidades perdidas para Brereton esta noche".

En portada