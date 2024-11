Vigouroux se descargó contra periodista: No ha visto ninguno de mis partidos

El arquero de la selección chilena Lawrence Vigouroux usó sus redes sociales para emitir un descargo por las críticas que realizó en su contra el periodista deportivo Cristián Arcos a propósito de su llamado a la Roja.

El meta de Swansea City citó una gráfica en que el comunicador cuestionó que Ricardo Gareca lo cite al combinado nacional, señalando que le parece "sorprendente" que sea considerado "porque no es un arquero joven, porque no juega mucho, porque no está en un gran rendimiento, porque no está en un gran equipo".

Ante esto, Vigouroux replicó: "La prensa chilena, señores y señoras", junto a una emoji sonriente.

"No ha visto ninguno de mis partidos esta temporada y todavía tiene esta opinión", criticó el golero del conjunto galés.

"Como siempre es un sueño para mí venir a representar a mi país", completó.

Vigouroux registra 15 participaciones en la Championship League inglesa, ha recibido 10 goles y en cinco ocasiones entregó su arco invicto.

Además, ostenta un 69,8 por ciento de efectividad en sus pases y no tiene amonestaciones ni expulsiones.