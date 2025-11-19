Zamorano por opción de Pellegrini en la Roja: Puede hacer un cambio fundamental al fútbol chileno

El histórico exdelantero de la Roja, Iván Zamorano, se refirió al futuro de la selección chilena y se refirió a la opción no dudó en posicionar a Manuel Pellegrini como una figura clave para liderar una necesaria transformación en el equipo nacional.

"Creo que Pellegrini sigue siendo para mí un hombre muy importante que le puede dar un cambio muy, muy fundamental a lo que se está haciendo ahora en el fútbol chileno", afirmó.

"Ha tenido la experiencia de tanto tiempo en Europa, ha sido uno de los técnicos más exitosos que hemos tenido en la historia del fútbol chileno", complementó, asegurando que su eventual llegada "le haría muy bien, muy pero muy bien al fútbol chileno, y no solamente hablo desde el punto de vista técnico".

Consultado sobre el rol que podría ocupar Pellegrini, ya sea en la cancha o en un puesto más directivo, Zamorano reconoció la naturaleza del estratega: "Yo a Manuel siempre lo he escuchado que a él le gusta el día a día", expresó.

"No sé si estará motivado para poder venir en el día a día a la selección", admitió Zamorano. Sin embargo, mantiene la esperanza de un futuro retorno. "Lleva muchísimo tiempo en Europa y va a llegar un momento en donde yo creo que va a querer volver a Chile, y ahí es donde nosotros tenemos que aprovecharlo", sentenció.

A pesar de su clara preferencia por Pellegrini, Zamorano también tuvo palabras de apoyo para el trabajo que se está realizando actualmente al mando de Nicolás Córdova. "Nico está haciendo un buen trabajo. Yo creo que si se mantiene en este proceso va a tener más experiencia, va a tener más madurez", comentó. No obstante, subrayó la importancia de contar con una figura de peso que sirva de guía: "Siempre es bueno tener un apoyo de un entrenador o de una persona que también te guíe y te acompañe en este proceso".