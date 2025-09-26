La Asociación Palestina pidió a la FIFA y la UEFA una actuación urgente contra Israel

El presidente de la Asociación Palestina de Fútbol (PFA), Gen Jibril Rajoub, hizo una petición urgente a la FIFA y a la UEFA para que actúen contra Israel, ya que "el fútbol no puede permanecer neutral ante el genocidio y la ocupación continua" y sus estatutos y los precedentes de la propia historia del fútbol "exigen acción".

En sendas cartas remitidas a ambos organismos, afirma que "el silencio o el retraso ya no son aceptables" y hace una serie de peticiones, como que se determine el estatus de la Asociación de Fútbol de Israel (IFA) en las competiciones internacionales y la expulsión de los clubes de competiciones de ésta en asentamientos palestinos.

También reclama una investigación independiente sobre la conducta de los funcionarios de la IFA, jugadores y seguidores en relación con la incitación, el respaldo a acciones militares, racismo y prácticas discriminatorias, con sanciones por violaciones, y la adopción de medidas para proteger y restaurar la infraestructura del fútbol en Gaza y la zona occidental para garantizar que los futbolistas puedan ejercer el derecho a la vida, al movimiento, al entrenamiento, la competencia, sin miedo.

Las cartas, cursadas también a los presidentes de las federaciones de la UEFA, mantienen que la destrucción sistemática de las infraestructuras deportivas, el asesinato masivo de jugadores jóvenes y la interrupción de los programas deportivos y las ligas organizadas, atentan contra los objetivos de la FIFA y la UEFA y precisan que, según sus registros, desde el 7 de octubre de 2023 han sido asesinados 416 futbolistas y directivos, una cuarta parte de ellos niños.