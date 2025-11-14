DT de España lamentó la muerte de Azkargorta: "Se va un grandísimo entrenador y un buen amigo"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, lamentó profundamente el fallecimiento del extécnico de la selección chilena Xabier Azkargorta, quien murió este viernes a los 72 años en Bolivia, país donde residía. Desde Tiflis, en la previa del duelo de España contra Georgia, envió un emotivo mensaje para quien fuera su entrenador.

"Transmito mi pésame y las condolencias a toda la familia y amigos de Xabier Azkargorta. Se va un grandísimo entrenador, un buen amigo que fue técnico mío en dos temporadas inolvidables en Sevilla. Que descanse en paz", manifestó el seleccionador español antes de iniciar su rueda de prensa.

Azkargorta dejó una huella imborrable en el fútbol sudamericano, especialmente por haber clasificado a la selección de Bolivia a su único Mundial en 1994. Su exitosa carrera como seleccionador también incluyó un paso por la selección de Chile.

En España, además de dirigir a Sevilla, estuvo al frente de Nàstic de Tarragona, Espanyol y Tenerife. Su trayectoria internacional también lo llevó a dirigir a Yokohama Marinos en Japón, a Chivas de Guadalajara en México y a varios equipos del fútbol boliviano.