Inglaterra abrió una oferta pública de empleo para buscar a su nuevo entrenador

Tras la renuncia de Gareth Southgate posterior a la Eurocopa, la Asociación de Fútbol de Inglaterra (The FA) llamó la atención al publicar una oferta abierta de trabajo en busca de su próximo seleccionador.

En el marco de su programa "The FA For All", el ente rector del balompié inglés abrió la recepción de currículums vía correo electrónico y publicó un artículo con los detalles del proceso.

"Actualmente estamos supervisando un proceso muy específico para nombrar al próximo entrenador en jefe del equipo senior masculino de Inglaterra. Nuestro proceso de planificación ya ha identificado una serie de candidatos; además de esto, estamos comprometidos a abrir procesos de reclutamiento en la industria del fútbol", indicaron en su web oficial.

Luego de detallar la lista de requisitos, se remarcó que "la Asociación de Fútbol promueve la igualdad, la diversidad y la inclusión, y acepta solicitudes de todos aquellos que cumplan con los criterios".

Las postulaciones estarán abiertas hasta el viernes 2 de agosto y aquellas que pasen un primer filtro recibirán respuestas. Además de los requisitos cualitativos, es necesario tener una licencia de entrenador UEFA Pro.