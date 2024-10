Josep Guardiola fue contactado por la FA para ser el DT de Inglaterra

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) ya estableció contacto con el actual técnico de Manchester City, Josep Guardiola, para explorar la posibilidad de que tome las riendas de la selección.

De acuerdo a lo informado por el diario The Times, el acercamiento es inicial y fue descrito como "casual".

No obstante, los rumores se han acrecentado las últimas horas dado que Pep finaliza contrato con los ciudadanos a finales de temporada y que los otros nombres que se manejaban se han ido cayendo.

La búsqueda de un nuevo técnico para la selección de Inglaterra se intensificó luego de la renuncia de Gareth Southgate, quien dejó su cargo tras una dolorosa derrota ante España en la final de la Eurocopa 2024.

Desde entonces, el puesto es ocupado temporalmente por Lee Carsley, quien venía de dirigir a la selección sub 21. Sin embargo, tras una derrota humillante ante Grecia y varios comentarios ambiguos sobre su permanencia, la situación de Carsley parece cada vez más insostenible.

🔺 EXCLUSIVE: Pep Guardiola has been sounded out about becoming England's next manager and is expected to decide on his future in the coming weeks.



