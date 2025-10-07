DT interino de Perú ve necesario darle oportunidad a jugadores jóvenes ante Chile

El técnico interino de la selección de Perú, Manuel Barreto, dirigió este lunes su primer entrenamiento con la Bicolor con miras al partido amistoso del viernes ante Chile, y anticipó que buscará abrir el abanico de futbolistas al que pueda recurrir el próximo técnico.

Barreto indicó que Perú necesita "ampliar el universo" de jugadores que pueden ser seleccionados, ya que con las opciones actuales el combinado peruano quedó penúltimo en las Clasificatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026.

"Nosotros tenemos ahora absolutamente claro el universo con el que cuenta Perú actualmente. Cuenta con grandísimos jugadores que ya conocemos, pero también es una realidad que con el universo actual hemos quedado en el puesto que hemos quedado. No podemos esconder esa realidad. Todos los jugadores necesitan que aumente ese universo de jugadores", dijo Barreto.

"La manera en que lo podemos ayudar es aumentar el universo de jugadores con el que puede contar ese técnico que va a iniciar el siguiente proceso", añadió.

El entrenador aclaró que "no se trata de poner jugadores jóvenes por poner, se trata de poner jugadores jóvenes bien rodeados, protegidos y que puedan tener éxito".

"Hay una columna vertebral de jugadores con experiencia e incluso con experiencia en el Mundial", señaló Barreto, quien enfatizó que actualmente ahora todos los futbolistas peruanos tienen abierta la puerta de la selección.