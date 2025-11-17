Síguenos:
La formación de Perú para enfrentar el amistoso ante La Roja en Rusia

Publicado:
Este es el once inicial que preparó el DT de la selección peruana, Manuel Barreto, para enfrentar a La Roja en Rusia, en el cierre de la fecha FIFA este martes 18 de noviembre, a las 14:00 horas de Chile.

