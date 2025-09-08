Oscar Ibáñez seguirá como seleccionador de Perú hasta fin de año

El seleccionador de Perú, Óscar Ibáñez, se mantendrá al frente del equipo hasta los partidos amistosos internacionales de noviembre contra Rusia y Chile, tras quedarse el combinado peruano sin opción de avanzar al Mundial de 2026 a una jornada de concluir las eliminatorias sudamericanas.

En una rueda de prensa en la Villa Deportiva Nacional previa a su partido ante Paraguay por el cierre de las Clasificatorias, Ibáñez dijo que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, le pidió que continúe hasta los amistosos de noviembre, respondiendo "que sí, obviamente".

El técnico argentino nacionalizado peruano agregó que "el respaldo de los jugadores se ve en la cancha, son jugadores que quieren venir a la selección, que tienen un sentido de pertenencia".

Con respecto a sus próximas convocatorias, Ibáñez afirmó que en la selección "tienen que estar los mejores, no importa la edad" porque "los jugadores de experiencia son importantes para los que recién se están sumando".

Perú está en la penúltima posición con 12 puntos, dos más que La Roja, rival que enfrentará primero en la fecha FIFA de octubre en Concepción y luego en la ventana internacional de noviembre, en Rusia.