Perú anunció nómina para el amistoso contra La Roja en la fecha FIFA de octubre
El técnico Manuel Barreto convocó a 25 jugadores.
El amistoso será en el Bicentenario de La Florida.
La selección de Perú anunció este jueves una nómina de 25 jugadores para el amistoso contra La Roja en la fecha FIFA de octubre.
El técnico Manuel Barreto citó a 15 futbolistas de la liga local y 10 que militan en el extranjero, además de un grupo de jóvenes sparrings.
Los entrenamientos de Perú arrancarán el lunes 6 de octubre, y el viaje a Santiago será un día antes del partido, el jueves 9.
El amistoso está programado para el viernes 10 de octubre, a las 20:00 horas (23:00 GMT), en el Estadio Bicentenario de La Florida.
Revisa los nominados de Perú:
Arqueros
Defensas
Volantes
Delanteros
