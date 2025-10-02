Perú anunció nómina para el amistoso contra La Roja en la fecha FIFA de octubre

La selección de Perú anunció este jueves una nómina de 25 jugadores para el amistoso contra La Roja en la fecha FIFA de octubre.

El técnico Manuel Barreto citó a 15 futbolistas de la liga local y 10 que militan en el extranjero, además de un grupo de jóvenes sparrings.

Los entrenamientos de Perú arrancarán el lunes 6 de octubre, y el viaje a Santiago será un día antes del partido, el jueves 9.

El amistoso está programado para el viernes 10 de octubre, a las 20:00 horas (23:00 GMT), en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Revisa los nominados de Perú:

Arqueros

Pedro Díaz (Cusco FC)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Diego Romero (CA Banfield - Argentina)

Defensas

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Anderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Anderson Santamaría (Universitario)

César Inga (Universitario)

Matías Lazo (FBC Melgar)

Cristian Carbajal (Sport Boys)

Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca)

Volantes

Erick Noriega (Gremio - Brasil)

Jesús Pretell (Sporting Cristal)

Martín Távara (Sporting Cristal)

Jesús Castillo (Universitario)

Felipe Chávez (Bayern Munich - Alemania)

Jairo Concha (Universitario)

Delanteros

Álex Valera (Universitario)

Luis Ramos (América de Cali - Colombia)

Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina)

Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina)

Maxloren Castro (Sporting Cristal)

Kevin Quevedo (Alianza Lima)

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá)

Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia)