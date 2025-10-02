Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago28.5°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección peruana

Perú anunció nómina para el amistoso contra La Roja en la fecha FIFA de octubre

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El técnico Manuel Barreto convocó a 25 jugadores.

El amistoso será en el Bicentenario de La Florida.

Perú anunció nómina para el amistoso contra La Roja en la fecha FIFA de octubre
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección de Perú anunció este jueves una nómina de 25 jugadores para el amistoso contra La Roja en la fecha FIFA de octubre.

El técnico Manuel Barreto citó a 15 futbolistas de la liga local y 10 que militan en el extranjero, además de un grupo de jóvenes sparrings.

Los entrenamientos de Perú arrancarán el lunes 6 de octubre, y el viaje a Santiago será un día antes del partido, el jueves 9.

El amistoso está programado para el viernes 10 de octubre, a las 20:00 horas (23:00 GMT), en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Revisa los nominados de Perú:

Arqueros

  • Pedro Díaz (Cusco FC)
  • Diego Enríquez (Sporting Cristal)
  • Diego Romero (CA Banfield - Argentina)

Defensas

  • Miguel Araujo (Sporting Cristal)
  • Anderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México)
  • Renzo Garcés (Alianza Lima)
  • Anderson Santamaría (Universitario)
  • César Inga (Universitario)
  • Matías Lazo (FBC Melgar)
  • Cristian Carbajal (Sport Boys)
  • Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca)

Volantes

  • Erick Noriega (Gremio - Brasil)
  • Jesús Pretell (Sporting Cristal)
  • Martín Távara (Sporting Cristal)
  • Jesús Castillo (Universitario)
  • Felipe Chávez (Bayern Munich - Alemania)
  • Jairo Concha (Universitario)

Delanteros

  • Álex Valera (Universitario)
  • Luis Ramos (América de Cali - Colombia)
  • Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina)
  • Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina)
  • Maxloren Castro (Sporting Cristal)
  • Kevin Quevedo (Alianza Lima)
  • Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá)
  • Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia)

 

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por La Bicolor (@labicolor)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada