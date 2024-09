Luis Suárez anunció su retiro de la selección de Uruguay

Luis Suárez, goleador histórico de la selección de Uruguay, anunció que este viernes jugará su último partido con la camiseta charrúa, en el duelo ante Paraguay por las Clasificatorias.

"Me hubiera encantado que se enteren por mí. El día viernes será mi último día con la selección de mi país. Es algo que lo venía pensando, lo venía analizando, creo que es el momento indicado", dijo Suárez en conferencia de prensa.

"Me voy con la tranquilidad de que hasta el viernes di todo por la selección. Lo máximo. No tengo nada que reprocharme", agregó suárez, quien aclaró que no estará en la octava fecha, en la visita del seleccionado que dirige Marcelo Bielsa a Venezuela.

"Que me retire yo y no las lesiones o que me dejen de llamar. Eso a mí me reconforta mucho", puntualizó el exjugador de Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid y Nacional.

El "Pistolero", de 37 años y actualmente en Inter Miami, ha jugado 142 partidos con Uruguay, con un registro de 69 goles y 39 asistencias. Ganó la Copa América en 2011 y participó en cuatro mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Su participación más recordada fue en Sudáfrica 2010, cuando evitó con la mano un gol de la selección de Ghana en cuartos de final. Fue expulsado, pero el equipo africano desperdició el penal y los charrúas terminaron avanzando, en la tanda desde los 12 pasos, a las semifinales.

El último partido de Suárez con Uruguay será este viernes ante Paraguay, por la séptima fecha de las Clasificatorias, a las 19:30 horas (23:30 GMT), en el Estadio Centenario de Montevideo.