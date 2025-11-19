¿Se va de Uruguay? Bielsa convocó a sorpresiva conferencia en medio de críticas y rumores

El entrenador Marcelo Bielsa remeció al fútbol de Uruguay con un sorpresivo llamado a conferencia de prensa, que estará enmarcada en versiones que apuntan a su salida del seleccionado oriental.

Pese a la clasificación al Mundial 2026 en el cuarto puesto de Sudamérica, la irregularidad y rendimiento del equipo instalaron las turbulencias en el proceso del "Loco", quien enfrentará los micrófonos este jueves 20 de noviembre a las 17:00 horas (20:00 GMT).

Los cuestionamientos se acrecentaron con la última fecha FIFA, donde el conjunto oriental solo cosechó un discreto 0-0 con México y cayó goleado por 5-1 a manos de Estados Unidos.

Jueves 20/11, 17h, desde el Museo del Fútbol, Marcelo Bielsa hablará en conferencia de prensa. Transmite https://t.co/qVMBrYJR1J 📺 pic.twitter.com/bwNaThZ7UX — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 19, 2025

La prensa uruguaya calificó al último partido de "vergonzoso" y "papelón". Según el medio El Observador, en la Asociación Uruguaya de Fútbol están preocupados por el nivel futbolístico de su selección y tendrán una reunión para decidir cómo afrontar la "crisis".

La autocrítica de Bielsa tras la derrota con Estados Unidos también abrió la especulación de los medios orientales, donde además se apunta a una relación rota del DT con la AUF y ciertos jugadores.

"Este no es un problema de jugadores, es un problema de utilización y gestión de los recursos. Estoy seguro que pasa por una responsabilidad en la forma en que estoy llevando esto adelante", señaló tras el mencionado encuentro.

El director de selecciones, Jorge Giordano, evitó la controversia: "Creo que hay mucha autocrítica. Obviamente que dolorido por el resultado, nos pegó fuerte, pero hay que recomponer y seguir adelante".

Incluso, se hizo una anticipada comparación de la extensa conferencia de prensa que Marcelo Bielsa realizó en febrero de 2011 al renunciar a la selección chilena. De momento, solo resta esperar para conocer el tenor de las palabras del "Loco".

Uruguay con Bielsa suma 16 triunfos, ocho empates y siete derrotas en 31 partidos jugados. Además de la clasificación mundialista, se quedó en semifinales de la Copa América 2024.