Ricardo Gareca apareció como candidato para dirigir la selección de Venezuela

El argentino Ricardo Gareca, exseleccionador de La Roja que fracasó en la misión de llevar a Chile al Mundial de 2026, apareció como candidato para tomar las riendas de Venezuela.

Según informó el periodista argentino Mariano Olsen, en la Federación de Venezuela (FVF) iniciaron gestiones con Gareca para que asuma el desafío, pensando en el próximo ciclo de Clasificatorias, para el Mundial de 2030.

Además de Gareca, también figura como candidato el brasileño Tite y el venezolano Rafael Dudamel, aunque este último, exDT de Universidad de Chile, no cuenta con respaldo interno en la FVF, ya que los dirigentes quieren que el seleccionador de la Vinotinto sea extranjero.

Gareca, a nivel de selecciones, tuvo éxito en Perú, clasificando al Mundial de Rusia 2018 y perder el repechaje ante Australia para el Mundial de Qatar 2022. Además, terminó segundo en la Copa América de Brasil en 2019.

Sin embargo, en Chile el trabajo del "Tigre" fue un desastre. Llegó en enero de 2024 y se fue en junio de 2025, con estadísticas que lo sitúan como uno de los peores técnicos en la historia de la selección nacional.

Dirigió a La Roja en 17 partidos, con cuatro triunfos, cuatro empates y nueve derrotas, con un rendimiento de un 23.5 por ciento.

No obstante, en Clasificatorias los números son peores, ya que solo logró un triunfo, dos empates y siete derrotas, con un rendimiento de un 18,8 por ciento.