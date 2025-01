Gamadiel García y conflicto por Segunda División: Es una pelea que deberían dar las autoridades

El presidente del Sifup, Gamadiel García, visitó el estudio de Cooperativa Deportes y conversó acerca del conflicto con la ANFP por el límite etario impuesto por el Consejo de Presidentes para la Segunda División, recordando que están a la espera del dictamen de la Dirección y el Ministerio del Trabajo y que no hay espacio para negociar.

"Es un tema recurrente cada inicio de torneo que tengamos estos bochornos con el Consejo de Presidentes. Hace tres años votaron no descenso, dos años fue tener seis o siete extranjeros en cancha y ahora quieren cambiar un torneo que después de mucho tiempo tuvo la apertura etaria y un mayor fair play financiero, lo están cambiando para ser sub 23", declaró.

"Es un tema recurrente que nos preocupa, hemos hecho las acciones que corresponden como sindicato, a través de la DT y el Ministerio, estamos pidiendo un dictamen, nosotros creemos que es ilegal", añadió.

"Como gremio nos preocupamos de dar el respaldo legal a nuestros asociados, que no sepase por encima de la ley, y lo que hoy hace el Consejo es estar sobre la ley, ir directamente contra la ley laboral, entonces va más allá de la pelea sindical", advirtió

Para García, "es una pelea que no deberíamos dar nosotros, que deberían dar las autoridaades, que son los fisclaizadores, los que deberían haber actuado antes que nosotros como gremio."

"Lo más probable es que no termine, es por eso a través de nuestros capitanes y nuestras bases, la asamblea general, ya propusimos qué queremos para la temporada 2025 a través de un plan estratégico para el mejoramiento de la actividad, hemos sido proactivos mostrando que hay cosas que están fallando y que se pueden mejorar sin mayores costos", expresó.

"No hay ninguna posibilidad de negociación, no es un todo o nada, nosotros no vamos a negociar, porque esto ha venido desde el 2017 en una evolución lógica porque entendíamos que el cambio radical. Los equipos que fueron saliendo de la categoría fue por temas económicos... malas administraciones", siguió.

"Hay un tema lógico que es el apoyo a la categoría, nosotros creemos que se tiene que tomar a lo menos la voz y el voto de los presidentes de esta categoría. Entiendo que hay una realidad que no se ha abordado, nosotros no somos el gremio que tiene que abordarlo", insistió.

Gamadiel García tiene confianza en relación al dictamen y por eso señaló que "si nos va mal en la Justicia, me voy del país... lo digo abiertamente, sería insólito que tengamos instituciones que son Sociedades Anónimas que puedan estar por sobre la ley, eso crearía un mal precedente para el fútbol y el país. Mañana te podrán pagar cada 60 días y no podrías decir nada, porque ellos lo decidieron".