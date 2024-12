Presidente del Sifup disparó contra propuesta de jugar la Segunda División con sub 23

Gamadiel García, presidente del Sifup, criticó duramente la propuesta que promueven siete clubes de disputar la Segunda División sólo con jugadores sub 23, señalando que la categoría, si pertenece a la ANFP, debe cumplir las condiciones del fútbol profesional.

"El presidente (Pablo Milad) entiende que estamos en una asociación de fútbol profesional, por lo tanto no podemos escuchar a equipos que no quieren participar, no quieren competir, que quieren jugar poco y ganar mucho", declaró García tras una reunión con el director de la ANFP en Quilín.

"Nuestra propuesta, está hace bastante tiempo de manera pública, y es que la división que sea cien por ciento profesional, que tenga apertura para las edades, y que tenga el fair play financiero que los equipos requieran para contratar jugadores", comentó.

Gamadiel insistió que "lamentablemente hay instituciones que quieren bajar la edad del torneo, quieren dejar un torneo sub 23, y no hay cantidad de jugadores suficientes para poder hacerlo. Hay limitante para los jugadores que tienen menos de 23 años, que son los pagos de derechos formativos. Mientras esas cosas no se puedan solucionar, no hay posibilidad de hacer un torneo sub 23".

"Un torneo sub 23 profesional no existe en ninguna parte del mundo. El torneo de la Segunda es profesional, tiene que tener apertura de edad, para que sean contratados libremente, y un fair play financiero, que les permita a los equipos suficiente para que los jugadores contratados puedan vivir de la profesión en la que están", reiteró.

"Para nosotros como sindicato, un torneo sub 23 no va. Hay otros que si quieren competir, pero al parecer la voz que se escucha es la de los equipos que no quieren pagar", aseveró.

Los siete clubes de Segunda División que votaron para bajar la edad máxima de la categoría a los 23 años fueron Provincial Osorno, Provincial Ovalle, Trasandino, Real San Joaquín, Deportes Rengo, General Velázquez y Concón National.

Finalmente, García también criticó la regla de los jugadores sub 21 en la Primera División.

"Es insuficiente, el jugador de 21 años no es juvenil, no está cumpliendo con las características que a nivel mundial están trabajando los equipos de primera línea. Hay jugadores que con 17 años son campeones de la Euro. Si hay una regla, tiene que ser real para promocionar el fútbol joven, para que efectivamente tengamos jugadores juveniles en el fútbol profesional, con algunas alternativas", explicó.