Presidente del Sifup: "Mientras no se resuelvan los puntos del petitorio seguiremos con el paro"

Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup), atendió a los medios luego de la reunión que sostuvieron en la ANFP y lamentó la actitud de los directivos ante los petitorios de los jugadores.

"Nunca es agradable tener este tipo de situaciones. No vamos a negociar la postura de la edad -sub 23- en la Segunda Profesional. Hay una cierta falta de respeto hacia los futbolistas y mientras no se resuelvan los puntos del petitorio seguiremos con el paro", sostuvo.

Posterior a ello, aseguró: "Venimos de tres años en que el Consejo de Presidentes va en contra de la deportividad y nos obligan a tomar medidas extremas. Después de tres horas no se resolvió nada. Bochorno tras bochorno esperando a ver que les ocurre para tener problemas".

"No hemos tenido respuesta en ninguno de los puntos siendo que está disponible del 5 de noviembre. Los temas no son agradables para ellos, pero sí para el crecimiento de nuestra industria", cerró García.