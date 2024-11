Sifup y la amenaza de la Segunda División contra la ANFP: Están perdiendo el foco

Después de que los clubes de Segunda División se manifestaran por el nulo apoyo recibido desde la ANFP, levantando una intención de paralizar el inicio del próximo campeonato, Gamadiel García salió al paso en su rol de presidente del Sifup para rebatir la postura.

"Están perdiendo el foco con esto. Su petitorio de derechos reclamados por no tener voz ni voto en la ANFP, que en ese punto me parece bien incluso si van a la justicia ordinaria, ahora se diluye, pierde consistencia", reconoció el dirigente sindical a El Mercurio.

Así mismo, complementó: "Como Sifup creemos que es fundamental que el torneo tenga once meses de competencia y me parece increíble que digan que no van a inscribir ni empezar el certamen. No vamos a retroceder lo ganado".

"Tenemos información que algunos quieren volver a que la división sea sub 25 o sub 23, y eso es retroceder, porque para nosotros es una categoría profesional. Hemos propuesto que haya dos ascensos y dos descensos", sostuvo el presidente.

Finalmente, el exjugador mandó un duro recado: "Si se oponen a la contratación de jugadores y al inicio del torneo, están en contra nuestra también. Si no quieren contratar jugadores, tendrán que hablar con Justo Álvarez (presidente de ANFA) ir a ver si pueden recibirlos en Tercera División".