Córdova pidió fin de la regla sub 21: Los países con juveniles de gran nivel no la tienen

En el marco del Tercer Congreso Internacional de Fútbol realizado en Quilín, Nicolás Córdova, entrenador de La Roja sub 20, realizó un duro análisis sobre la norma que exige minutaje de jugadores sub 21 en Primera A, Ascenso y Copa Chile.

El técnico destacó que en los últimos amistosos de su seleccionado, contra Estados Unidos, la mayoría ha debutado profesionalmente, pero que el tema es "quién ha jugado por méritos propios y quién ha jugado por la regla".

Córdova destacó que Iván Román e Ian Garguez compiten en Palestino por sus propios logros. "Flavio Moya de Ñublense, Gabriel Pinto de O'Higgins y juega en Limache de titular. Alguno más que se me puede quedar", ejemplificó.

"La realidad es que la regla este año es para los 2003, 2004 y esta categoría que es 2005. Todos los años nos tenemos que poner de acuerdo. Eso es trabajo de todos nosotros y sobre todo de los presidentes que son los que votan", sumó.

"¿Qué queremos hacer con la regla y para qué la tenemos? ¿Qué pasa con los jugadores cuando se acaba la regla? Eso es lo que hay que cuestionarse", añadió.

Córdova fue tajante: "Mi conclusión es que no hay que tener regla (sub 21). Los futbolistas buenos juegan sin regla, y juegan porque son buenos. Todos los países que tienen juveniles de gran nivel no tienen regla".

Sobre algún pedido a los clubes para dar rodajes a sus jóvenes en miras al Mundial sub 20 del 2025, Córdova dijo que "yo no tengo la potestad de decir a un entrenador que ponga o saque algún jugador. No se puede hacer".

"Los clubes cuando organizan sus campeonatos a inicio de año, traen a 'X' jugador y les dan el minutaje que ellos creen que les corresponde. Nosotros desde este lado cumplimos con hacer un scouting a nivel nacional, tratar de encontrar los mejores jugadores para que sean proyectos de selección y que puedan competir", continuó.

Además, Córdova remarcó que los futbolistas que tiene en la sub 20 "apenas los empezamos a llamar, empezaron a estar en los primeros equipos".

"Lo que hay que generar es que entre todos estos jugadores lleguen lo más preparados posibles al primer equipo. Cuando ves a un jugador que está en condiciones de competir en Primera División, los técnicos los ponen; como es el caso de Iván Román", sentenció.