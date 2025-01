La Roja clasificó al hexagonal final del Sudamericano sub 20

La selección chilena sub 20 celebró la noche del miércoles la clasificación al hexagonal final del Campeonato Sudamericano sub 20 en un hecho que no se lograba hace 12 años.

"Entre los seis mejores de Sudamérica", escribió la cuenta de la Roja en redes sociales luego de los resultados de ayer en el Grupo B, donde Chile está inserto.

"Después de 12 años, La Roja sub 20 dice presente en el hexagonal final del Sudamericano", añadieron.

La clasificación de Chile se dio luego del triunfo de Paraguay ante Venezuela por 1-0, resultado que dejó a la vinotinto con tres puntos contra de seis de la Roja.

Y si bien a ambos elencos les resta un partido, el desempate se define por el duelo entre sí y ahí Chile saca ventaja al haber ganado por 1-2 en la primera fecha del torneo.

Recordar que este torneo es clasificatorio para el Mundial de la categoría a realizarse en nuestro país en septiembre y octubre de este año, por lo que el elenco de Nicolás Córdova está clasificado a dicho certamen.

