Rossel respaldó a Damián Pizarro: Es el jugador más valioso que tenemos, por algo está en Italia

Juan Francisco Rossel, que volvió a ser la figura de la selección chilena sub 20 en el Sudamericano de la categoría en Venezuela, habló con los medios luego de la remontada y agónica victoria por 3-2 de Chile ante Perú, apuntando a su nivel personal y el de su compañero Damián Pizarro.

Luego del triunfo, el capitán de la sub 20 respaldó a su compañero de ataque y lo blindó de las críticas por su falta de gol en este Sudamericano: "Creo que Damián es el jugador más valioso que tenemos, por algo está en Italia. Es un proceso, no es fácil llegar allá y jugar de inmediato", sostuvo el delantero.

"Él tiene que estar tranquilo, está jugando unos partidazos y todo el equipo lo respeta. Para nosotros es el mejor jugador que tenemos. Tiene que seguir trabajando y el arco ya se le va a abrir", agregó.

Asimismo, el jugador de Universidad Católica valoró su actuación en el triunfo. "Estoy contento por los goles y porque ganamos también, que es lo más importante. No me importa lo del partido anterior, en el fútbol pasa de todo y lo que me pasó a mí es muy normal, le puede pasar a cualquiera. Me tocó a mí, pero se puede decir que lo di vuelta con los dos goles", expresó el ariete.

Además, se refirió al desafortunado autogol ante la Celeste."No me afectó lo del autogol, no significa nada. Estoy contento porque el equipo ganó, todos hicieron un partidazo y muy feliz por ese lado. Estamos todos al cien por ciento, nos preparamos muy bien en Chile. La parte física la trabajamos siempre y estamos muy bien", añadió.

El próximo partido de la La Roja sub 20 será el viernes 31 de enero a las 20:30 horas (23:30 GMT) frente a Paraguay en la última fecha de la fase de grupos.