Colo Colo anunció "arengazo" en la previa del Superclásico

Colo Colo oficializó la realización de su tradicional "arengazo" en la previa del Superclásico ante Universidad de Chile. El evento, donde los hinchas brindan el último apoyo al plantel antes del crucial partido, se llevará a cabo este viernes 29 de agosto en el Estadio Monumental.

Según informó el club a través de sus redes sociales, la jornada de aliento comenzará a las 11:30 horas. Para facilitar el acceso de los miles de fanáticos que se esperan, la apertura de puertas del recinto de Pedrero está programada para una hora antes, a las 10:30 horas.

Los hinchas que deseen asistir al último entrenamiento a puertas abiertas deberán canjear su ticket a través del sistema PuntoTicket.

El proceso para obtener las entradas se habilitará este miércoles 27 de agosto a partir de las 17:00 horas.

Este masivo evento de apoyo servirá como la antesala perfecta para el Superclásico del fútbol chileno, que se disputará el domingo a las 15:00 horas, también en el Estadio Monumental.

El "arengazo" es una tradición arraigada en la hinchada "alba" para motivar al equipo antes de enfrentar sus clásicos.

En la previa al choque pasado con U. Católica estuvo envuelto en polémicas luego que se suspendió el oficial, organizado por el club "albo", en medio de llamados de la "Garra Blanca" a realizar uno en un día distinto.