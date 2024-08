Gustavo Alvarez: Es una alegría que Charles Aránguiz esté disponible

El entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Alvarez, confirmó que el volante Charles Aránguiz superó su lesión y está disponible para el Superclásico de este sábado ante Colo Colo.

"Charles llegó con una progresión que comenzó en Brasil, la continuó aquí y los tiempos de recuperación son los que se habían estimado por el cuerpo médico de Inter. Se acopló nuestro cuerpo médico y hoy está disponible. Coincide con la fecha pronosticada en un primer momento, es una alegría para todos que esté disponible", declaró en conferencia de prensa.

El estratego del cuadro universitario se refirió también a la baja de Cristián Palacios: "Fue algo que sucedió en el partido del domingo, una lesión de moderada gravedad que lo saca de este partido, esperemos que tenga una progresión la semana que viene y esté disponible para el próximo partido. Sobre su reemplazante, todavía no confirmo el equipo, así que responderé eso una vez confirmado".

En lo relacionado con el rival, señaló que "el análisis que hago es igual al de cada semana cuando se analizan sistemas de equipos rivales, sé la magnitud e importancia de un clásico, pero el frío análisis es el mismo para cada rival".

"La jerarquía de las individualidades no se diferencia en el análisis por la cantidad. No modifica mi análisis", complementó, para luego hablar de Emiliano Amor, a quien tuvo cuando coincidieron en Aldosivi.

"Es un jugador que he entrenado, hoy hay un conocimiento amplio de cada jugador, características físicas, perfil técnico predominante, el circuito de pases que pueden tener para trabajar las presiones. No modifica mucho, tengo un gran recuerdo de Emiliano, compartimos un año muy bueno en Argentina, pero no cambia la forma de presionar del equipo", completó.

Finalmente, para Alvarez "este partido no define el campeonato, pero es muy importante para su consecución".