PSG sumó su quinto título del año al festejar la conquista de la Supercopa de Europa
Publicado:
El remo chileno cerró su participación en Asunción con 12 medallas: ocho fueron de oro
Intervino la policía: Barristas de Atlético Nacional y Sao Paulo protagonizaron gresca en Medellín
Municipio de Santiago incorporó 300 nuevos agentes de seguridad municipal
Desplegada por Trump en Washington, la Guardia Nacional ya efectúa arrestos
PSG vino desde atrás para quedarse con la Supercopa de Europa ante Tottenham en Udine
París Saint-Germain sumó su quinto título en 2025 tras conquistar la Supercopa de Europa ante Tottenham, vía lanzamientos penales. El elenco francés cerró la temporada con el trofeo de la Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia y UEFA Champions League antes de su nueva corona en Udine.
