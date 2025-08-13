Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.8°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

PSG sumó su quinto título del año al festejar la conquista de la Supercopa de Europa

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

París Saint-Germain sumó su quinto título en 2025 tras conquistar la Supercopa de Europa ante Tottenham, vía lanzamientos penales. El elenco francés cerró la temporada con el trofeo de la Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia y UEFA Champions League antes de su nueva corona en Udine.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados