PSG vino desde atrás para quedarse con la Supercopa de Europa ante Tottenham en Udine

París Saint-Germain tuvo que remar desde atrás en un complicado partido ante Tottenham para igualar 2-2 e imponerse 4-3 en penales por la Supercopa de Europa. El elenco francés conquistó el título por primera vez en su historia desde su única participación previa en 1996.

