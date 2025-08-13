PSG vino desde atrás para quedarse con la Supercopa de Europa ante Tottenham en Udine
París Saint-Germain tuvo que remar desde atrás en un complicado partido ante Tottenham para igualar 2-2 e imponerse 4-3 en penales por la Supercopa de Europa. El elenco francés conquistó el título por primera vez en su historia desde su única participación previa en 1996.
