Alcalde de Independencia y Supercopa: "No existe ninguna condición que asegure un espectáculo seguro"

Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, volvió a cargar contra la realización de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile el domingo 14 de septiembre en Santa Laura, apuntando que la muerte de un hincha albo este domingo en el Superclásico, que se disputó en el Estadio Monumental, evidencia los problemas de seguridad en partidos de alta convocatoria.

"Lo ocurrido demuestra que el fútbol chileno no está preparado para organizar espectáculos masivos. Los clubes y la ANFP han mostrado una y otra vez que no tienen la capacidad de garantizar seguridad, y lo sucedido con el hincha muerto, quien al parecer estaba intentando pasar de un sector a otro del estadio, confirma los riesgos que yo vengo advertiendo", declaró Iglesias en un comunicado.

"Jugar un superclásico en el estadio Santa Laura como plantea la ANFP y la Delegación Presidencial es una mala decisión: No existe ninguna condición que asegure un espectáculo seguro y de calidad para los vecinos ni para los hinchas", agregó.

Diputados también lamentaron el accidente: "Esperamos que se tomen medidas correctivas"

Además del alcalde de Independencia, los diputados Roberto Arroyo (PSC) y Jorge Guzmán (Evópoli), integrantes de la comisión de Deporte de la Cámara Baja, también lamentaron el fallecimiento del barrista de Colo Colo, apuntando a la falta de medidas de seguridad en los estadios.

"Esto refleja también la falta de medidas de seguridad en los estadios. Hemos hablado tantas veces al respecto de la violencia en los recintos deportivos. Pero no es menor el hecho de que la seguridad también es algo deficitario en medio de nuestro deporte. Esperamos que tomen todas las medidas correctivas para evitar que hechos tan lamentables como este vuelvan a ocurrir en el fútbol profesional chileno", declaró Arroyo.

Guzmán, presidente de la comisión de Deportes, indicó que "a estas alturas es urgente avanzar en una ley de seguridad en los estadios. No entendemos la pasividad y la falta de decisión por parte del gobierno para exigirle más seguridad a los organizadores de eventos deportivos, como es el caso del fútbol profesional. Nuevamente se pierde una vida en el contexto del fútbol en nuestro país".