Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa

El Estadio Sausalito asomó como la sede de la Supercopa 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Viña del Mar corre con ventaja para albergar la cita futbolística por tercera vez.

 Photosport (Archivo)
La Supercopa 2026 se alista para el debut de su renovado formato con cuatro equipos, y en la ANFP ya se maneja la más probable sede del torneo que abrirá la temporada.

Como informamos en Cooperativa Deportes, el Estadio Sausalito de Viña del Mar es la gran opción para albergar la competencia entre Coquimbo Unido, Huachipato, Universidad Católica y Deportes Limache.

El gran factor que aventaja a la "Ciudad Jardín" es el atractivo turístico en plena época veraniega, que puede aumentar el interés por los partidos.

De oficializarse, será la tercera vez que el Sausalito albergue la Supercopa: En 2019 recibió el duelo entre la UC y Palestino (triunfo "cruzado" de 5-0) y en 2023 vio el triunfo por penales de Magallanes ante Colo Colo.

