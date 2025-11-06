Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago16.2°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol

Todo lo que debes saber sobre la primera edición del Red Bull X1 en Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El dinámico torneo de fútbol 1 vs. 1 se tomará el Estadio Cavancha de Iquique este sábado.

Todo lo que debes saber sobre la primera edición del Red Bull X1 en Chile
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este fin de semana, Iquique recibirá a decenas de jugadores con talento con el balón para vivir la primera edición de "Red Bull X1", una competencia que combina técnica y velocidad en un formato donde solo los más hábiles logran destacarse. Con 32 players en escena, energía costera y un público encendido, la instancia promete ser una verdadera y entretenida fiesta del deportiva.

¿Qué es Red Bull X1?

Es un certamen del fútbol rápido, creativo y desafiante donde la técnica y la actitud lo son todo. No hay espacio para el error: cada jugada cuenta, cada toque puede marcar la diferencia, y solo uno levantará el trofeo.

La edición 2025 promete llevar la intensidad al siguiente nivel. Iquique, con su pasión y tradición futbolera, será el escenario perfecto para esta nueva batalla del fútbol 1 vs. 1.

Formato y reglas

  • Son duelos 1 versus 1, con un arquero designado por la organización.
  • Participan 32 jugadores, divididos en grupos, para luego avanzar a la fase de eliminación directa.
  • Cada partido tiene una duración total de 13 minutos: 2 de presentación, 2 tiempos de 5 minutos y 1 de descanso (sin tiempo extra).
  • En caso de igualdad de puntos en la fase de grupos, el desempate se definirá por diferencia de goles, resultado directo o penales a muerte súbita.

Premio

El ganador viajará a Brasil en 2026 para representar a Chile en la final internacional de Red Bull X1, donde competirá contra los campeones de otros países.

¿Dónde y cuándo?

El evento se realizará el próximo sábado 8 de noviembre en el Estadio Cavancha, Iquique. Comenzará a las 09:00 horas hasta las 15:00 horas del mismo día.

Actividades

El evento contará con distintas activaciones y sorpresas para que el público disfrute una verdadera fiesta del fútbol urbano.

Además, jugadores de la Selección Chilena de Creadores también dirán presente y competirá por el premio:

  • Rodrigo Inostroza
  • Cristián Guzmán
  • Gonzalo Pérez
  • Gabriel Monasterio

Red Bull X1 llega por primera vez a Chile para encender Iquique con su energía única. La entrada es gratuita, familias y amigos de todas las edades podrán ser parte de esta experiencia y ser testigos de este torneo donde solo el más hábil se quedará con la corona del fútbol 1 vs. 1.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada