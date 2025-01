Yaya Touré recibió su licencia UEFA Pro para ser entrenador

El exvolante marfileño Yaya Touré recibió su licencia UEFA Pro para comenzar su carrera como entrenador. Desde su retiro en 2019, ha sido asistente en diferentes equipos de Europa.

Touré, que jugó en FC Barcelona y en Manchester City de Manuel Pellegrini compartió a través de sus redes sociales este logro.

"Estoy encantado de anunciar que ya tengo mi licencia UEFA Pro. He aprendido mucho mientras obtenía el título de entrenador y ahora me siento aún más entusiasmado con lo que puedo lograr. Gracias a todos los tutores de la FA, así como a mis amigos y familiares que me han apoyado", expresó en la publicación.