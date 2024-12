Ampliaron detención de Valentín Vidal por denuncia de abuso contra una menor

El futbolista de Unión Española Valentín Vidal permanecerá detenido tras una solicitud de la Fiscalía que además extenderá la formalización por la denuncia de presunto abuso sexual contra una menor de 13 años.

El deportista seguirá bajo custodia policial, al menos, hasta el día sábado 7 de diciembre para continuar con las indagatorias en torno a la acusación del delito.

La Fiscalía señaló que faltan "antecedentes fundamentales" para continuar con el proceso.

"Se están haciendo todas las diligencias de investigación para efectos de poder determinar si efectivamente este delito ocurrió. Se amplió la detención del único imputado detenido por este hecho", dijo el fiscal Felipe Olivari.

"El imputado no ha declarado, está en su derecho, nosotros tampoco hemos conversado con él. No declaró ante la policía, por lo tanto no sabemos su versión de los hechos hasta el momento", agregó el personero de la Fiscalía Centro Norte.