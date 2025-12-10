Gonzalo Villagra fue ratificado como técnico de Unión Española para la "operación retorno"

Unión Española anunció a través de sus redes sociales que Gonzalo Villagra se mantendrá como entrenador del primer equipo en el intento del elenco hispano por volver a la división de honor.

Villagra asumió como interino luego de la salida de Miguel Ramírez y aunque no pudo levantar al equipo y terminó descendiendo, su vinculación con el club llevó a la dirigencia hispana a mantenerlo en el cargo para la campaña 2026 en la Liga de Ascenso.

"Un hombre plenamente identificado con nuestros colores asume el desafío de liderar la importante misión de volver a instalar a Unión Española en el lugar que se merece", expresó el club en Instagram.

"Gonzalo conoce nuestra historia, nuestro espíritu y el compromiso que exige defender esta camiseta. Su trayectoria y sentido de pertenencia serán fundamentales en el camino que emprendemos juntos", añadió.