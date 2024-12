Los descargos de Emiliano Vecchio: "Unión Española es un desastre"

El argentino Emiliano Vecchio, volante de Unión Española, hizo un fuerte descargo contra el club hispano y lo responsabilizó por la acusación de una millonaria deuda de arriendo en los últimos meses.

"Cuando llegué, Unión Española tenía que pagar el alquiler... Lo terminé pagando yo el viernes. Unión Española un desastre", declaró Vecchio en diálogo con TyC Sports.

El exjugador de Colo Colo fue acusado de deber 43 millones de pesos de arriendo, y el club culpó al volante de 36 años.

Debido a esta situación, Vecchio aseguró que dejará el equipo en este mercado de pases, con la intención de volver a Argentina.

"Me voy. Yo la pasé re mal. No me hicieron los documentos, no me abrieron cuenta de banco, no me dieron lo que me prometieron... Me prometieron auto para moverme, no me lo dieron; pagarme el alquiler, no me lo pagaron. En ese sentido, fue un año horrible, la pasé pésimo", aseveró.

Además, acusó que Unión Española le debe dinero: "No me pagaron, me quedaron debiendo plata. Un desastre. No me pagaron el aquiler. Encima, no tengo cuenta. Una locura fue todo".