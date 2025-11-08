Miguel Ramírez dejó de ser técnico de Unión Española

El técnico Miguel Ramírez anunció este sábado que dejó de ser entrenador de Unión Española, tras la derrota ante Colo Colo en el Estadio Santa Laura, en la fecha 27 de la Liga de Primera.

"A partir de ahora dejamos de trabajar con Unión Española, hemos conversado con los dirigentes para tomar esta decisión", declaró Ramírez en rueda de prensa.

"Los dirigentes, todo el tiempo que hemos estado acá fueron súper cercanos, nos han entregado todas las herramientas para desarrollar un trabajo que nos permitiera ser el equipo que todos esperaban. Lamentablemente, logramos una parte, jugar bien, los resultados no nos acompañaron, y es muy frustrante para mí el tener muy buenos partidos, muy buenos primeros tiempos, pero sin el premio mayor, que son los tres puntos", expresó "Cheíto".

"Siento que no tengo la energía. El fútbol es así y el hilo se corta por lo más delgado. Me voy con la tranquilidad de haber dado todo, estuve pensando y trabajando por Unión Española en todo este tiempo, y lamento que esta institución esté viviendo esta situación, y espero que la persona que venga pueda darle un remezón al equipo y sacarlo adelante", aseveró.

Ramírez llegó a Unión Española en junio, tras la renuncia de José Luis Sierra, y en su debut tuvo de inmediato un tropiezo, la eliminación en Copa Chile a manos de Deportes Concepción.

En la Liga de Primera, Unión, bajo el mando de "Cheíto", sumó nueve derrotas, dos empates, y cuatro triunfos.

Unión Española marcha penúltimo, en zona de descenso, con 21 puntos, tres más que Deportes Iquique, y a uno de Deportes Limache, faltando tres jornadas para el término del torneo.

El próximo partido será crucial, ya que enfrentará a Deportes Limache, rival directo en la lucha por evitar el descenso.