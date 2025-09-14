Miguel Ramírez tras dolorosa derrota de U. Española: "No nos podemos relajar"

Unión Española está peleando por no descender y perder un partido que ganaba por 2-0 en el primer tiempo es una situación que debe preocuparle. Y el DT de los hispanos, Miguel Ramírez, por cierto que lo está.

Luego de la caída el sábado ante Audax Italiano por 4-3 en Santa Laura, Ramírez fue franco al señalar que "duele mucho porque siento que estábamos haciendo uno de los mejores partidos".

"La charla en el entretiempo fue no soltar el cuchillo entre los dientes, no aflojar (...) Duele perder así, principalmente, por cómo se dio en la segunda parte", señaló el DT.

Ramírez recalcó que sus jugadores "se deben dar cuenta que sí pueden sostener el ritmo durante 90 minutos. Hay que sostener los 90 minutos y que no sea solamente un tiempo, porque si creemos que ya lo logramos, o si creemos que con eso basta, esto no es así (...) Para los equipos que están peleando el descenso son 100 minutos, 100 minutos de alta intensidad, de concentración. Son 100 minutos en los que uno no se puede relajar. De todos esos minutos, nos relajamos 50 y eso significó una derrota dolorosa".

Tras la derrota ante Audax y a siete fechas del término del torneo, Unión Española se mantuvo penúltimo en la tabla de posiciones.