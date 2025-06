Ramírez reveló que Torgnascioli pidió salir de U. Española: Necesitamos jugadores con compromiso

Unión Española sigue en crisis tras perder 2-0 contra Coquimbo Unido y el técnico Miguel Ramírez sorprendió al revelar que el arquero Franco Torgnascioli comunicó su deseo de partir del equipo.

El golero uruguayo era titular indiscutido hasta la llegada del DT, que inmediatamente lo sentó en la banca para dar paso a Martín Parra, que ha sido dueño del pórtico en los tres duelos que lleva Ramírez en la banca "hispana".

Luego de la derrota en Santa Laura este sábado, el estratega reveló que durante la semana el guardameta de 34 años "pidió su salida, dijo que se quería ir, porque no ha jugado y quiere salir del país".

El entrenador deslizó una ácida crítica al guardameta y remarcó que "nosotros no vamos a tener a nadie que no quiera estar, acá necesitamos jugadores con compromiso. Esta es una institución grande que necesita jugadores que vengan a entregar lo mejor de cada uno para poder salir de esta situación".

"El que no quiera estar, perfecto, no va a estar, porque necesitamos jugadores con hambre y con deseo de querer revertir esta situación que estamos viviendo. No es fácil, pero todos vamos a tratar de remar para adelante", sentenció.

Torgnascioli arribó al cuadro de Independencia en 2024 y de inmediato se apoderó del arco, disputando un total de 52 partidos en los cuales ha recibido 87 goles, con 11 porterías en cero.