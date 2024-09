Sierra conversó con Segovia para volver a U. Española: Nunca le podré decir que no

El flamante técnico de Unión Española, José Luis Sierra, contó detalles de su regreso al club rojo, donde fue campeón como jugador y entrenador, apuntando a su relación con el propietario, Jorge Segovia, y el presidente, Francisco Ceresuela, fueron fundamentales para aceptar el desafío.

"Todo fue muy rápido y fácil, porque aquí hay dos personas involucradas, no cierto, que es Jorge Segovia, con quien tengo una relación de hace muchísimo tiempo, y Francisco Ceresuela, que es el presidente del club", dijo en su presentación este jueves.

"Al hablarme ellos dos de la posibilidad de tomar al equipo en esta instancia, yo no lo dudé ningún segundo, porque con mi compromiso con ellos nunca les voy a poder decir que no, y cuando me ofrecieron la posibilidad de sumarme a Unión Española, que podía ser ilógico tomarla faltando siete partidos, no lo dudé tomando en cuenta de quién venía, y tratándose además de Unión Española", valoró.

Añadió que, en este caso, "se juntan dos cosas fundamentales, el cariño por la institución, el cariño por Pancho y don Jorge, y mi relación con ellos hace que tome esta decisión y por eso fue muy fácil".

"Me llamaron antes de ayer, conversé con Cristián -Rodríguez, gerente del club- ayer, y acá no va a haber ningún problema en ningún sentido. Lo que sí, tengo la responsabilidad, me siento muy responsable de lo que puede pasar de aquí en adelante producto de lo mismo, de mi relación con don Jorge y don Pancho, de mi relación con la institución, con Unión Española, y voy a poner todo lo que esté de mi parte y vamos a intentar llevar a Unión Española a lo más alto que se pueda", declaró.

En ese sentido, apuntó que "el primer compromiso es ganar el próximo partido y luego ver qué se puede hacer, pero pensar en estos siete partidos que nos quedan y ojalá conquistar alguno de los objetivos que aún están al alcance de la mano, y mi labor es convencer a los jugadores, porque creo que hay un buen grupo de jugadores en lo futbolístico y en lo personal, muy jóvenes algunos y otros de experiencia, si logramos ser competitivos en estos siete partidos que quedan, vamos a lograr los objetivos en el corto plazo".

"Para mí es un tremendo orgullo y una tremenda responsabilidad volver a Unión Española y voy a tratar que esta etapa sea mejor que la anterior", complementó.

Sierra llegó con Pedro Reyes como asistente técnico, Eduardo Azargado, preparador de arqueros, Nelson Mora, asistente audiovisual, y Mauricio Gonzalez, preparador físico.