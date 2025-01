Alfonso Parot se despidió de Universidad Católica: "Sigo procesando el doloroso término de esta etapa"

El defensa Alfonso Parot se despidió con una carta en redes sociales de Universidad Católica, manifestando su dolor por una etapa que terminó por decisión "unilateral" de Cruzados.

En la misiva, Parot relató que el año pasado renovó con una baja considerable de su sueldo, y cuando terminó la temporada, el club le ofreció la continuidad, aunque nuevamente con una rebaja en su salario.

"Les pedí unos días como plazo prudente para pensarlo, entendiendo que todo esfuerzo valdría la pena por seguir junto al equipo que tanto quiero", relató Parot.

Sin embargo, Parot contó que "al momento de aceptar las condiciones ofrecidas, el club me señala, sorpresiva y unilateralmente, que la oferta ya no estaba sobre la mesa y que me comunicaban mi irrevocable salida".

"A pocas horas de saberlo, sigo procesando el doloroso término de esta etapa, la cual se cerró, en forma y fondo, muy lejos de la manera que habría esperado", expresó "Poncho".

"Más allá del sabor agrio que me deja esta salida, quise escribir este comunicado para despedirme de la hinchada más importante de mi vida y para comunicarles, con cariño y honestidad, que a pesar de no seguir vistiendo los colores de la franja, nunca olvidaré los más de 20 años dando mi vida por ella", aseguró Parot.

Por último, Parot, además del agradecimiento a trabajadores del club, expresó su despedida con la "sensación del deber cumplido".

"Más de 300 partidos por la UC y ocho títulos. Porque como siempre he dicho, Católica lo hacemos todos", cerró Parot, firmando como el "24 de los Cruzados".