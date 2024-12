Ampuero y la temporada de la UC: Cuando llegó Nunes hubo que luchar por un lugar

Branco Ampuero, central de Universidad Católica, se refirió en una reciente entrevista al convulso año que terminó con el club fuera de puestos a Copa Libertadores y apuntó hacia las decisiones de la dirigencia que afectaron en este periodo.

"Pasó algo curioso. Empezaron a salir algunos técnicos a mitad de año. Con un par de resultados malos, empezaron a salir. Eso en el club no venía pasando desde hace mucho tiempo", reconoció el zaguero en conversación con TNT Sports.

"No es excusa, pero esa determinación no la venía tomando el club y obviamente las tuvo que tomar porque los rendimientos no eran buenos. No estábamos bien en la tabla, el año pasado con Nicolás Núñez nos metimos casi a lo último en la Sudamericana, con Ariel Holan también", añadió.

Además, agregó que Universidad Católica "venía de salir campeón y de estar fases de Copa Libertadores. Fueron años complejos en cuanto rendimiento grupal e individual, se vio plasmado en la tabla. Partimos un 2024 muy dubitativo, pero llegó Tiago (Nunes) a ordenar un poco el tema".

"Yo a Nunes no lo conocía, me imagino que mis compañeros tampoco y él no conocía a ningún jugador acá. Tuvo que empezar un proceso nuevo, de cero, y sentí que cuando él llegó, había que luchar por un lugar", sentenció.