Buljubasich: Estamos viendo si podemos llegar a un acuerdo con Gary Medel

El gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, contó que se encuentran negociando la posible contratación de Gary Medel, con quien evalúan las opciones económicas de incorporarlo a Universidad Católica para la temporada 2025.

"Con Gary estamos conversando, negociando, por supuesto que como todo jugador, y es válido, hay una petición económica de parte de él y hay una posibilidad económica que puede pagar el club", manifestó el exarquero en Cooperativa Deportes.

Añadió que "el tema es que este no es el mejor momento económico del club por razones fáciles de ver, primero por errores que hemos cometido, no entrar a torneos internacionales, no entrar a la fase de grupos de Copa Libertadores es una diferencia grande, no contar con el estadio... este tal vez no es el mejor momento desde el punto de vista económico para cumplir las peticiones de un jugador, estamos trabajando y viendo si podemos llegar a un acuerdo".

"Estamos armando el plantel completo, necesitamos volante ofensivo, extremo, está el tema de Gary. En el presupuesto hay cosas que se ponen y no, pero está, cuando uno pone que si entras -a Sudamericana-, también pagas premios, pero estamos viendo los plazos, cuando uno tiene intención de lograr algo los plazos los va aplazando", explicó.

Sobre el tema de Gary Medel, aclaró que "no digo que está enredado, digo que estamos en una negociación y tratando de llegar a un acuerdo".

Por otro lado, afirmó que en Cruzados no han hablado sobre alguna opción de sumar a Marcos Bolados.