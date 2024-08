Buljubasich por negociaciones con Gonzalo Tapia: No hay clima de crisis, conflictos ni problemas

El gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich, descartó que exista una "crisis" en medio de las negociaciones con el delantero Gonzalo Tapia para extender su contrato, que concluye a fin de año, en medio de las ofertas que llegaron para contar con sus servicios y que fueron rechazadas.

"Con Gonzalo venimos hace un año y medio tratando de extender el contrato, no hemos llegado a un acuerdo, es una realidad. Seguimos conversando, en este momento llagaron algunas ofertas y dado el tiempo en que estamos, cuando no hay posibilidades de reemplazar a cualquier jugador, la decisión fue no tomas esas ofertas", remarcó.

En ese sentido, aclaró que junto al futbolista "vamos a seguir conversando para llegar a un acuerdo, a una extensión, y la posibilidad que sea vendido en diciembre o más adelante".

"Es una negociación, somos optimistas que se puede llegar a un acuerdo y si no, seguiremos trabajando para la mejor opción de Gonzalo y del club, pero más allá de conversaciones no hay clima de crisis, conflicto ni problemas. Cada uno va tomando decisiones, pero no hay ningún problema en ese sentido, cerró.