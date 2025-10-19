Daniel Garnero: Era muy lejano tener aspiraciones de pelear por el "Chile 2" y acá estamos

Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica, atendió a los medios luego del triunfo de sus pupilos ante Everton en Viña del Mar y sacó conclusiones positivas de la victoria por 0-3 pese a que el partido terminó suspendido por invasión de barristas en Sausalito.

"Estoy contento por el resultado, el rendimiento acompañó. Deberíamos haber ampliado más la diferencia. Es el sexto partido consecutivo ganado, el arco en cero nuevamente, nuestro goleador a punto de hacer cuatro goles", comenzó mencionando.

Seguido a ello, el estratega apuntó: "En el fútbol es bueno ser contundente. Hay equipos que no necesitan tantas situaciones para hacer goles y me parece que generamos mucho. Quizás se facilitaron las cosas con un jugador de más. Hace un tiempo, era muy lejano tener aspiraciones de pelear por 'Chile 2' y acá estamos".

"Respecto al final, una lástima que sucedan estas cosas. Ojalá no pasaran en el fútbol, pero el sudamericano lamentablemente tiene estas reacciones, que no ayudan para nada a las instituciones", comentó.

En esa misma línea, Garnero mantuvo su crítica: "No es bueno que puedan ingresar y que tengan acceso tan directo con los protagonistas. Hay que rever algunas cuestiones porque, por suerte no pasó nada, pero no sabes cómo y con qué ingresa la gente".