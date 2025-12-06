Daniel Garnero y su continuidad en la UC: Esto me entusiasma e ilusiona

El técnico argentino de Universidad Católica, Daniel Garnero, se mostró satisfecho tras lograr la clasificación a Copa Libertadores como Chile 2 tras vencer por 2-1 a Unión La Calera en el Claro Arena por la última fecha de la Liga de Primera y se refirió a su continuidad al mando del equipo.

"Esto me entusiasma e ilusiona", dijo el DT, quien destacó el esfuerzo que realizó el plantel desde su llegada.

"Este grupo hizo un esfuerzo enorme siendo muy reducido; hubo momentos en que entrenamos con solo 12 profesionales", comentó.

"Eso fue lo esencial: la mejora empezó en lo individual y se trasladó a lo colectivo. El equipo se volvió más contundente y sólido, logrando los resultados que nos trajeron a este lugar espectacular", puntualizó.

Garnero hizo un llamado de atención tras la falta de jugadores: "Los juveniles ayudan, pero no es ideal tener la obligación de ponerlos; prefiero que se ganen su lugar para que rindan mejor. Todo fue muy forzado por la escasez de jugadores. Si queremos tener pretensiones y competir, debemos ampliar, reforzar y jerarquizar el plantel".

Por ultimo se refirió a las posiciones que necesitan reforzar y a las posibles incorporaciones: "Respecto a los refuerzos, el plantel necesita muchas incorporaciones, no solo dos o tres, ya que sufrimos bastante por la falta de variantes este año. Buscamos jerarquía y poder de resolución", expresó.

"Nos faltan características de enganche y es algo necesario. Me gusta juntar a quienes juegan bien: si tienes un goleador, un buen arquero, una estructura sólida y futbolistas que se asocien para finalizar las jugadas de forma simple, a la larga terminas ganando", sentenció.