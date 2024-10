Entrenador agredido por padre de Nicolás Castillo: "Denuncié la situación y constaté lesiones"

El entrenador de fútbol Matías Garrido se comunicó junto a Cooperativa Deportes para relatar el incómodo momento que vivió luego que el padre de Nicolás Castillo lo agredió durante el clásico universitario disputado el pasado sábado en el Estadio Santa Laura.

"Después del segundo gol de la U llamé a mi sobrino para comunicárselo. Apenas le corté, lo llamé minutos después para saber cuánto tiempo le quedaba al partido y retirarme antes que toda la gente saliese. No me escuchó y le tuve que repetir tres veces", dijo el afectado a Cooperativa Deportes.

Posterior a esa situación, Garrido relató lo que hizo Luis Humberto Castillo: "Escuchó la conversación y me agarró del pantalón para decirme que me fuera. Me empezó a insultar. Me quiso quitar el teléfono dos veces y de ahí nos enfrascamos en la discusión que se ve en el video, donde me golpea en la nuca y cara".

[VIDEO] Papá de Nicolás Castillo agredió a un asistente al clásico universitario #CooperativaContigo https://t.co/jwHk2FSrVE pic.twitter.com/CCo8pNrqcs — Cooperativa (@Cooperativa) October 21, 2024

"Me afectó mucho porque no iba a reaccionar, ya que me considero una persona ligada al futbol. Soy entrenador de fútbol profesional y creo que este tipo de situaciones no tienen que ocurrir", complementó el extécnico de Deportes Rengo.

Finalmente, Garrido expuso: "Denuncié la situación y constaté lesiones. Incluso, después de la agresión la gente de Universidad Católica se dio cuenta que no lo incité a nada y decidieron intervenir hasta calmar la situación".