Eugenio Mena llegó a acuerdo para renovar con Universidad Católica

Universidad Católica apresuró las negociaciones para renovar a Eugenio Mena y logró acordar la continuidad del defensor en el elenco precordillerano.

Según información de Cooperativa Deportes, luego de varias semanas de negociación entre el jugador y la dirigencia, Cruzados logró llegar a un acuerdo, esperando oficializar la información en las próximas horas.

Asimismo, en medio de rumores sobre una salida, el defensor sonó como alternativa en Santiago Wanderers, que busca reformarse tras un nuevo intento fallido de subir a Primera, pero en San Carlos aseguraron que el futbolista siempre tuvo la intención de quedarse.

De este modo, Daniel Garnero logró amarrar a una de las piezas fundamentales de su esquema para la dura temporada 2026, en la cual la UC deberá enfrentar la Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga, Supercopa y Copa Libertadores.

Ahora, desde la precordillera también buscan cerrar la extensión del vínculo de Jhojan Valencia, quien pidió un sueldo "top" para seguir en el equipo, tras recibir una oferta desde el fútbol mexicano.