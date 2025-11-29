Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Fernando Zampedri quedó suspendido en la UC para la última fecha

El capitán "cruzado" se perderá el crucial cierre de campeonato.

Fernando Zampedri quedó suspendido en la UC para la última fecha
Universidad Católica recibió un duro golpe ante Huachipato, con una amonestación que dejó suspendido al goleador Fernando Zampedri para la última fecha de la Liga de Primera por acumulación de tarjetas.

Corría el minuto 32 cuando el "Toro" recibió su décima amarilla en el torneo, debido a una infracción por cargar desde atrás a Maicol León.

El árbitro Cristian Galaz no dudó en mostrarle la cartulina al capitán "cruzado", pese a que se llevó la peor parte del cruce.

De todas maneras, la UC tiene la opción de apelar la tarjeta de Zampedri para tratar de tenerlo en la jornada final ante Unión La Calera, donde tratarán de sellar el "Chile 2" a la Copa Libertadores 2026.

